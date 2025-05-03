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Казахстан оновив список персон нон-грата: хто потрапив з росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Казахстан оновив список персон нон-грата: хто потрапив з росіян
До чорного списку потрапили віце-спікер Державної Думи Петро Толстой, який раніше заявляв, що після України «наступною проблемою» для Росії може стати Казахстан
фото з відкритих джерел

До чорного списку потрапив віце-спікер Держдуми та ще чотири депутата

Влада Казахстану заборонила в'їзд у країну чотирьом чинним депутатам Держдуми РФ і одному експарламентарію. Як передає «Главком», про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерело в уряді республіки.

За словами співрозмовника видання, причиною стало публічне поширення цими особами образливих і ворожих висловлювань на адресу Казахстану та його керівництва. До чорного списку потрапили віце-спікер Державної Думи Петро Толстой, перший заступник голови думського комітету в міжнародних справах В'ячеслав Ніконов, депутати від партії «Единая Россия» Євген Федоров і Костянтин Затулін, а також глава Росспівробітництва і колишній депутат Держдуми Євген Примаков.

Толстой раніше заявляв, що після України «наступною проблемою» для Росії може стати Казахстан. Ніконов, виступаючи на федеральному телебаченні, заявив, що «Казахстану просто не існувало», охарактеризувавши територію сучасного Казахстану як «подарунок Росії та СРСР». Федоров підтримав висловлювання Ніконова і заявив, що Росія нібито має право вимагати від Казахстану повернути території.

Костянтин Затулін 2022 року різко розкритикував позицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, який тоді відмовився визнати самопроголошені «ДНР» і «ЛНР». Примаков звинувачував владу Казахстану в нібито бездіяльності щодо «дій націоналістів проти російської мови». 

Як зазначає Deutsche Welle, окрім депутатів, до списку персон нон ґрата також потрапили пропагандисти Тіна Канделакі та Тигран Кеосаян, політолог Микита Мендкович, ідеолог «русского мира» Олександр Дугін, а також російський історик Андрій Грозін. Останньому днями було відмовлено у в'їзді в Казахстан без пояснення причин.

Грозін, який очолює відділ Казахстану і Середньої Азії в Інституті країн СНД, збирався взяти участь у двох заходах: 28 квітня – у дискусії щодо проблем у російсько-казахстанських відносинах, а 29 квітня – у круглому столі, присвяченому питанням безпеки та гуманітарного співробітництва між двома країнами. Однак 27 квітня йому відмовили у в'їзді під час проходження паспортного контролю в аеропорту Астани. В Інституті повідомили, що з'ясувати причини відмови не вдалося.

Нещодавно у Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток. Про це повідомляє Orda.kz.

Повідомляється, що Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану затвердило нові правила для банків другого рівня та філій іноземних банків. Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів обмежений 12 місяцями.

До слова, наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський привітав президента Казахстану з Днем незалежності, а от телеграми від російського диктатора Володимира Путіна на офіційному сайті Акорди досі немає.  

Зазначимо, що 17 грудня на сайті Акорди з'явився список глав держав та керівників міжнародних організацій, які направили вітальні телеграми президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву з нагоди Дня незалежності країни.

Також напередодні візиту в Казахстан російський диктатор Володимир Путін написав статтю під назвою «Росія – Казахстан: союз, затребуваний життям і націлений на майбутнє». Стаття була опублікована у казахській газеті, де Путін активно перераховував «переваги» від співробітництва із Росією.  Так, президент країни-агресорки взявся активно закликати Казахстан, який планує збільшити транзит нафти в обхід Росії, у свій союз. 

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Теги: Казахстан росіяни

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