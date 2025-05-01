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Волтц залишає посаду радника Трампа – CBS News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Волтц залишає посаду радника Трампа – CBS News
Волтц причетний до створення групового чату в Signal, який спричинив скандал
фото: Flickr

Раніше радник президента США назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Волтц опинився в центрі уваги через інцидент, пов’язаний зі створенням чату в месенджері Signal. Посадовець додав редактора The Atlantic, розкривши обговорення з вищими посадовими особами національної безпеки планів військового удару по об'єктах хуситів в Ємені.

Після того, як Волтц за зачиненими дверима визнав правдивість повідомлень, чиновники Білого дому обговорювали, чи варто йому подавати у відставку. Публічно президент Трамп висловив свою підтримку Вонгу, назвавши його «хорошою людиною», яка «засвоїла урок».

Вонг працював у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті. Оголошуючи про своє призначення, Трамп сказав, що Вонг допомагав вести переговори про його саміт з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

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Теги: Майкл Волтц США звільнення

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