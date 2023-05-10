У Китаї колишнього генерала Лю Ячжоу засуджено до смертної кари

Раніше Лю Ячжоу критикував Сі Цзіньпіна та виступав проти військового нападу на Тайвань

Політика звинуватили в корупції та фракційності у Комуністичній партії

У Китаї суд виніс умовний смертний вирок колишньому генералу Військово-повітряних сил. Рішення суд ухвалив ще в лютому 2022 року, але оприлюднили його нещодавно, пише гонконгська газета Ming Pao.

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Політика звинуватили в корупції та фракційності у Комуністичній партії.

Раніше Лю Ячжоу критикував Сі Цзіньпіна та виступав проти військового нападу на Тайвань. Ймовірно, ці розбіжності й вплинули на вирок щодо генерала.

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Як повідомлялося, депутати Держдуми вкотре просять повернути смертну кару в РФ. Раніше про відновлення смертної кари заявляв заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

До відома, Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про пакет військової допомоги Тайваню на $500 млн. Нагадаємо, що помітивши загрозу з боку Китаю, Тайвань розширив обов’язкову військову службу для своїх громадян, шукав супутникові системи зв’язку на випадок нападу та завершив угоди щодо нової зброї, включаючи протикорабельні ракети і реактивні літаки F-16.