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Навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту? Відповідь ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту? Відповідь ISW
Кремль хоче використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб стримати подальшу підтримку України Японією
Фото: fleetphoto.ru

Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, є сигналом Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і залишається рівноправним військовим партнером

Росія розпочала навчання Тихоокеанського флоту з метою продемонструвати свою військово-морську міць та сподобатися Пекіну напередодні візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Москви, який пройде з 16 по 18 квітня. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що міноборони РФ 14 квітня оголосило, що російські загарбники перевели Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.

«Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової могутності в Україні», –пояснюють аналітики.

Крім того, вони припускають, що Кремль хоче використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України з боку Японії напередодні зустрічі країн «Великої сімки», яка відбудеться 19-21 травня.

«Шойгу заявив, що російські війська оголосили, що перевірки бойової готовності мають на меті відпрацювати методи запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря та відбити висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Це два сигнали для Японії, яка претендує на частину архіпелагу, захопленого Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни», – вважають в ISW.

Також Східний військовий округ Росії нещодавно розмістив батарею ракетних комплексів берегової оборони «Бастіон» на острові Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів, що, за оцінками експертів, може бути зроблено з метою відмовити Японію від подальшої підтримки України. 

Навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту? Відповідь ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • РФ, ймовірно, намагається представити себе рівноправним оборонним партнером Китаю перед візитом міністра оборони КНР Лі Шанфу до Москви з 16 по 18 квітня.
  • Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю, розпочавши навчання російського Тихоокеанського флоту.
  • Кремль, ймовірно, має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України Японією перед зустріччю G7 19-21 травня.
  • Фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин ставить інформаційні умови для використання провалу армії РФ в разі успіху запланованого українського контрнаступу.
  • Колишній російський офіцер і воєнний злочинець Ігор Гіркін спростував припущення про те, що йому висунули звинувачення в Санкт-Петербурзі за дискредитацію збройних сил РФ. Спростування, ймовірно, свідчить про його захист невідомими покровителями силовиків.
  • Російські елітні сили знижують свою боєздатність погано підготовленим мобілізованим персоналом і добровольцями через високі жертви в Україні.
  • Путін, ймовірно, проведе свою щорічну червневу пресконференцію на початку червня 2023 року.
  • Держдума РФ активізує свої зусилля щодо цензури російських діячів культури, які втекли з Росії та критикують війну, ймовірно, з метою заохочення внутрішньої самоцензури .
  • Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінного, українські війська обстрілювали тилові райони Луганської області.
  • Окупанти продовжували наступ на Бахмут і вели наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Загарбники продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на тлі продовження зусиль Росії встановити контроль над ЗАЕС.
  • Кремль продовжує використовувати приватні військові компанії (ПВК) і націоналістичні мережі для підтримки своїх кампаній з формування сил.
  • Російські силовики продовжують арештовувати громадян України за звинуваченнями в причетності до нібито незаконних формувань. 

Нагадаємо, що 14 квітня в Росії раптово підняли по тривозі Тихоокеанський флот у повному складі, у межах раптової перевірки флот привели у вищий ступінь бойової готовності.

Теги: росія навчання Китай Японія

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