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Світ на порозі нової війни? США готують пакет військової допомоги Тайваню

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Світ на порозі нової війни? США готують пакет військової допомоги Тайваню
У Тайвані посилили бойову готовність
фото з відкритих джерел

Військову допомогу Тайвань отримає від США за тією ж спрощеною схемою, що й Україна

Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про пакет військової допомоги Тайваню на $500 млн. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, зброю та інше обладнання військового призначення Тайвань отримає за тією ж спрощеною схемою, що й Україна. Тобто Байден самостійно схвалить рішення про передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу у зв'язку з «надзвичайною ситуацією».

«Наш підхід, як і раніше, відповідає давній політиці США. Ми старанно працюємо, виконуючи свої зобов'язання відповідно до закону про відносини з Тайванем, і збираємося продовжувати це робити надалі», – заявив виданню представник Білого дому.

Як відомо, американсько-тайванські відносини регулюються законом про відносини з Тайванем 1979 року, який є основою надання Тайваню коштів для самозахисту, але не зобов'язує США приходити на допомогу Тайваню у разі нападу.

Нагадаємо, Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN наступного дня після того, як Китай зімітував «спільні високоточні удари» по Тайваню під час військових навчань навколо острова. Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

У свою чергу Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: Китай Тайвань війна США

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