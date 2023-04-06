Депутати Держдуми вкотре просять повернути смертну кару в РФ

Кілька днів тому про скасування мораторію на смертну кару висловився також лідер іншої парламентської партії – ЛДПР

Мораторій на смертну кару в РФ було запроваджено у зв'язку зі вступом Росії до Ради Європи

Конституційний суд Росії закликають переглянути позицію про мораторій на смертну кару. Про це депутат Держдуми, лідер фракції «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов написав у Twitter.

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«Прошу Валерія Зорькіна (глава Конституційного суду РФ – «Главком») переглянути позицію суду про мораторій на смертну кару, пов'язану ще зі вступом Росії до Ради Європи. Ми давно не в Раді Європи. На тлі атак і терактів укронациків потрібно повертати смертну кару для терористів і їх пособників», – написав він.

Кілька днів тому про скасування мораторію на смертну кару висловився також лідер іншої парламентської партії – ЛДПР – Леонід Слуцький.

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Раніше про відновлення смертної кари заявляв заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 березня підписав закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином він узаконив смертну кару у Білорусі.

Зазначимо, що Білорусь – єдина країна Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні. Європейський союз неодноразово закликав Білорусь навпаки скасувати смертну кару.