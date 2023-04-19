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Марина Данилюк-Ярмолаєва

Навіщо Макрон знову вирішив грати роль великого миротворця

glavcom.ua
Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

РФ на нинішньому етапі цікавить легалізація захопленого і щоб трошки зняли санкцій

Макрон хоче уже влітку посадити Росію і Україну за стіл переговорів за допомогою Китаю.

Кхм, упс і гагага…

Було би дуже смішно, якби це був не той самий Макрон, який наполегливо умиротворював Путіна і навіть говорив, що не можна дати йому втратити лице минулого року.

Було би смішно, якби не було так сумно. Адже Саркозі уже так садовив за стіл переговорів Грузію і РФ – і чи умиротворило це окупанта ми дуже добре відчули всім нутром.

До речі Олланд і Меркель – були тими, хто укатував у свій час Порошенка на мінські домовленості.

Нащо це Макрону зрозуміло? Як лідер Франції він взяв курс на те, щоби Францію проголосити новим лідером Євросоюзу. Це непогано, з огляду, як Німеччина загралась у Wandel durch Handel…

Але Макрон нещодавно втратив на пенсійній реформі всередині Франції. При чому так втратив, що у Ле Пен, яку після минулих виборів списували на смітник – на тлі протестів гарно покращила свою підтримку. І Макрон знову вирішив грати роль великого миротворця.

Стосовно всіх цих «мирних переговорів» Песков добре резюмував «нас цікавлять мирні переговори лише в інтересах РФ». А отже, РФ на нинішньому етапі цікавить легалізація захопленого і щоб трошки зняли санкцій. А там далі знову можна готуватись до нової війни. І ще потім чучуть лєгалізіровать.

PS. Мені дуже подобається ідея запрошувати миротворцем Китай. Китай, який демонстративно відмовив у тому, щоб бодай телефоном побазікати з Зеленським. І той Китай, до протистояння з яким всерйоз готуються Японія і Південна Корея. При чому загроза настільки сильна, що японці виділили шалену суму коштів на свою оборону і відмовились від пацифізму. Плюс, взагалі удвох і разом із США ліплять безпековий союз.

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Джерело
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Теги: Еммануель Макрон Китай Франція переговори

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