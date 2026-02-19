Головна Світ Політика
search button user button menu button

Диверсія в Липецьку: окупанти залишилися без зв’язку біля стратегічного аеродрому (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Диверсія в Липецьку: окупанти залишилися без зв’язку біля стратегічного аеродрому (відео)
Партизани атакували вишку зв'язку в Липецьку
фото: Telegram/АТЕШ

Партизани вивели з ладу ключову вежу зв'язку, яка забезпечувала координацію стратегічних військових об’єктів Липецької області

Агенти військового руху українців і кримських татар «АТЕШ» провели успішну диверсійну операцію у глибокому тилу Російської Федерації. Партизани вивели з ладу ключову вежу зв'язку, яка забезпечувала координацію стратегічних військових об’єктів Липецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху у соцмережі. 

Як повідомляють партизани, ними була знищена вишка зв'язку, задіяна в передачі даних і координації силових структур ворога. Відомо, що в зоні дії вишки знаходилися 924-й центр бойового застосування і перенавчання особового складу частин безпілотних літаків, військовий аеродром Липецьк і 260-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ.

Партизани наголошують, що через втрату координації 260-й арсенал став значно вразливішим. 

«Арсенали ГРАУ по всій Росії палають все частіше. Тепер, коли зв'язок поблизу 260-го порушений, будь-який удар по ньому буде набагато руйнівнішим», – йдеться в дописі.

Партизани також додають, що знищення технічного модуля вежі призвело до негайних перебоїв у роботі службових та резервних каналів зв’язку.

Нагадаємо, оператори безпілотників полку «Дніпро-1» Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» знищили рідкісний російський дрон «Князь Віщий Олег».

Національна поліція України повідомляє, що під час аеророзвідки в одному з найгарячіших секторів фронту бійці «Люті» помітили рідкісний екземпляр ворожої безпілотної авіації. Таких дронів у окупантів небагато, бо вони використовуються для глибинної розвідки та коригування вогню артилерії по пріоритетних цілях. Оператори БпЛА бригади «Лють» спрацювали на випередження.

 

 

Читайте також:

Теги: партизани Атеш ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знищили північнокорейську установку
Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів
16 лютого, 19:46
У напрямку Малокатеринівка – Приморське ЗСУ, ймовірно, зуміли вибити російські передові підрозділи з центральної частини Приморського
Ворог «буксує». Огляд з Гуляйпільського та Запорізького напрямків
16 лютого, 11:15
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
11 лютого, 05:55
Наразі бої за Костянтинівку фактично відбуваються в передмістя
Бої за Костянтинівку: як Росія ламає власні плани літнього наступу
9 лютого, 10:30
Рятувальник загинув через раптовий обвал конструкцій
На Київщині під час ліквідації наслідків удару РФ загинув молодий рятувальник
7 лютого, 20:47
Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав енергооб'єкти на заході країни
Відключення світла: енергетики попередили киян про важкі дні
7 лютого, 19:48
Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів
На Прикарпатті після обстрілу зупинилася Бурштинська ТЕС
7 лютого, 15:15
На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
Контррозвідники СБУ затримали жінку на Чернігівщині під час виконання чергового завдання
Агентка ФСБ коригувала удари по ТЕЦ Києва: подробиці
23 сiчня, 11:17

Політика

Диверсія в Липецьку: окупанти залишилися без зв’язку біля стратегічного аеродрому (відео)
Диверсія в Липецьку: окупанти залишилися без зв’язку біля стратегічного аеродрому (відео)
Польща назвала, за якої умови може замінувати кордон протягом 48 годин
Польща назвала, за якої умови може замінувати кордон протягом 48 годин
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз
Канада переглядає правила імміграції з питань експрес-в'їзду: що зміниться
Канада переглядає правила імміграції з питань експрес-в'їзду: що зміниться

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua