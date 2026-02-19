Диверсія в Липецьку: окупанти залишилися без зв’язку біля стратегічного аеродрому (відео)

Партизани вивели з ладу ключову вежу зв'язку, яка забезпечувала координацію стратегічних військових об’єктів Липецької області

Агенти військового руху українців і кримських татар «АТЕШ» провели успішну диверсійну операцію у глибокому тилу Російської Федерації. Партизани вивели з ладу ключову вежу зв'язку, яка забезпечувала координацію стратегічних військових об’єктів Липецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху у соцмережі.

Як повідомляють партизани, ними була знищена вишка зв'язку, задіяна в передачі даних і координації силових структур ворога. Відомо, що в зоні дії вишки знаходилися 924-й центр бойового застосування і перенавчання особового складу частин безпілотних літаків, військовий аеродром Липецьк і 260-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ.

Партизани наголошують, що через втрату координації 260-й арсенал став значно вразливішим.

«Арсенали ГРАУ по всій Росії палають все частіше. Тепер, коли зв'язок поблизу 260-го порушений, будь-який удар по ньому буде набагато руйнівнішим», – йдеться в дописі.

Партизани також додають, що знищення технічного модуля вежі призвело до негайних перебоїв у роботі службових та резервних каналів зв’язку.

