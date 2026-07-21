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Ракети атакували Білгород та Липецьк

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ракети атакували Білгород та Липецьк
Мешканці Липецька показали наслідки атаки
фото: скриншот з відео

Під удар потрапила енергетика

У ніч на 21 липня низку російських регіонів охопила повітряна тривога через загрозу ракетного удару. У Білгороді та Липецьку тим часом було чути сильні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

У Білгороді  після серії вибухів частково зникла вода.

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За попередніми даними, ракети могли уразити об'єкти енергетичної інфраструктури у місті.

Також у Липецьку прогриміли вибухи та здійнялася пожежа. Пожежу зафіксовано у районі місцевої теплової електростанції.

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До слова, у місті Всеволожськ Ленінградської області РФ, поблизу Санкт-Петербурга, вночі 21 липня сталася масштабна пожежа на території індустріального парку. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва полімерних матеріалів

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Теги: росія війна

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