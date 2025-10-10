Головна Світ Соціум
У Липецькій області розбився МіГ-31

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Армія inform

Інцидент стався під час навчального польоту

У Липецькій області Росії зазнав аварії військовий літак МіГ-31 – носій гіперзвукових ракет «Кинжал». За попередніми даними, екіпаж устиг катапультуватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони РФ.

Інцидент стався під час навчального польоту. За даними російських джерел, аварія виникла через несправність системи випуску шасі під час заходу літака на посадку.

Винищувач-перехоплювач МіГ-31, що належить до Військово-космічних сил РФ, упав у лісовому масиві Чаплигінського району Липецької області, після чого спалахнула пожежа.

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що вогонь уже ліквідовано. Обставини події з’ясовуються.

Що відомо про МіГ-31?

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Це перший радянський літак четвертого покоління, створений на базі одномісного винищувача МіГ-25, розробленого у 1970-х роках.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МіГ-31К часто використовують як платформу для запуску аеробалістичних ракет «Кинджал». Група з чотирьох таких літаків здатна контролювати повітряний простір протяжністю до 1100 кілометрів.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. 

«Повідомляється, що збиття сталося сьогодні, 25 вересня, близько 04:00. «На Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб», – йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що російський винищувач здійснив небезпечно низький проліт над німецьким фрегатом у Балтійському морі.

До слова, збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн ЄС, наразі обговорюється. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Теги: винищувач аварія літак Міноборони РФ пожежа

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
