Росіяни вдарили по Софіївській Борщагівці: згорів будинок

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені два багатоповерхові будинки, вибито вікна та понівечено автомобілі

Російські війська ввечері 8 жовтня завдали удару по Софіївській Борщагівці Київської області. Внаслідок атаки згорів приватний будинок, ще два багатоповерхові будинки зазнали пошкоджень, вибито вікна та пошкоджено автомобілі. Про це повідомляє «Главком».

На місці атаки зафіксовані пошкодження цивільної забудови. Один приватний будинок після удару згорів. Ще два багатоповерхові будинки зазнали пошкоджень.

фото: соцмережі

У житлових будинках вибито вікна. Також пошкоджено автомобілі, які перебували поблизу місця атаки.

фото: соцмережі

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інформація про наслідки удару уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби. Фахівці фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки російської атаки.

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Атака на Софіївську Борщагівку сталася на тлі масштабної російської атаки на Київ та область. Протягом 8 жовтня російські удари спричинили пошкодження житлових будинків, складських та інших цивільних об'єктів у Київській області.

Раніше «Главком» повідомляв про пошкодження цивільних об'єктів у Бучанському районі. Внаслідок однієї з атак там пошкоджено покрівлю та стелю приватного житлового будинку, також виникла пожежа у складській будівлі.