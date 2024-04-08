У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує

Пєсков уже заявив про загрозу для безпеки Росії

Російська влада занепокоєна, що у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці, які проводитимуть навчання та збори у балтійській країні. Про це сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує а «Інтерфакс».

У виданні повідомили, що Пєсков каже, що реакція на подібні дії має бути рішучою, адже це загроза для безпеки Росії.

«Негативно. Це продовження нагнітання напруженості, створення осередків небезпеки для нас біля нашого кордону, що вимагає від нас спеціальних заходів щодо забезпечення власної безпеки», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ставлення до інформації про початок переміщення німецьких військових у Литву.

Як повідомлялося, командування Бундесверу вирушає для підготовки до розгортання німецької бригади в Литві, бригада має посилити східний фланг НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів. За даними Міністерства оборони Німеччини, попереднє командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом. У Вільнюсі перші сили Литовської бригади зустрічатиме нещодавно призначений міністр оборони Литви Лаурінас Кацюнас.

Пісторіус підписав політичний документ про розгортання військ у Вільнюсі у грудні 2023 року та говорив про «історичний момент». Основним місцем дислокації бригади стане полігон Руднінкай неподалік кордону з Білоруссю. За даними Литви, там базується близько 80 відсотків військовослужбовців. Інші будуть розміщені в Руклі в центрі країни.