Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
Гендиректор Rheinmetall заявив, що бачить в Україні потенціал
фото з відкритих джерел

Заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. Про це повідомляє Le Monde.

За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

«Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів – «Главком») на рік», – додав гендиректор Rheinmetall.

Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується. Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині.

Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 млрд євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 млрд євро.

Читайте також: Україна може стати першою країною, яка застосує зброю абсолютно нового типу: про що йдеться
Теги: ЗСУ озброєння Німеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому НАТО може уникнути прямого зіткнення з РФ
Про Придністров'я, НАТО та інопланетян
1 березня, 10:23
Навколо німецько-шведських ракет «Таурус» виник шпигунський скандал
Шпигунський скандал, або Канцлер Шольц між Україною та Росією
4 березня, 13:20
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
17 лютого, 07:10
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз вже виділив на військову підтримку 28 млрд євро
Глава Єврокомісії повідомила, коли Україна отримає обіцяний мільйон снарядів
24 лютого, 20:55
РФ готує населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя
Кремль готує росіян до затяжної війни і втрат – британська розвідка
22 лютого, 12:56
Міносвіти та шкільна інспекція хочуть встановити чи є у закладах освіти булінґ щодо іноземних учнів
Українських учнів у Чехії чекатиме перевірка: подробиці
29 лютого, 09:47
Бої під Авдіївкою: ЗСУ доповіли, чи мають росіяни якісь успіхи
Бої під Авдіївкою: ЗСУ доповіли, чи мають росіяни якісь успіхи
3 березня, 13:20
Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
6 березня, 07:28
Один з «Шахедів» влучив у багатоквартирний будинок у Сумах
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
Вчора, 16:20

Економіка

Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»
Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»
У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка
У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка
Фінляндія виділила мільйон євро організаціям російськомовних
Фінляндія виділила мільйон євро організаціям російськомовних
Туреччина неочікувано стала рекордсменом з експорту одного товару
Туреччина неочікувано стала рекордсменом з експорту одного товару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
12K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
9242
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
6791
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4691
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
4453
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua