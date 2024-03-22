Кремль визнав: Путін бреше, нема ніякої «спецоперації», це – війна

Кремль відкрито заявив, що збирається повністю знищити Україну

Російська влада визнала, що веде широкомасштабну війни на території України, а не «спеціальну військову операція», як заявлялося раніше. Також Кремль звинувачує у всьому Захід, який почав підтримувати Україну. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

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«Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як «спеціальна військова операція», але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації», – заявив він.

Водночас Пєсков заявив, що «Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати в неї Крим, не кажучи вже про території нових регіонів».

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Раніше міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Кремль готує мешканців Росії до думки, що війна триватиме ще довго, а зниження рівня життя виправдовує великою метою – боротьба із колективним Заходом.

14 лютого офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що хоча «спеціальна військова операція» почалася як операція проти України, згодом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучений до цього конфлікту».

За даними британської розвідки, загалом це відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом.

Раніше повідомлялося, що влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки, проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для повторити якийсь масштабний наступ на Україну 2024 року.