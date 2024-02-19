«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна

Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії

Габріелюс Ландсбергіс: «Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього»

Російські загарбники можуть раптово напасти і на країни НАТО. Захід не має чекати «на другий Перл-Харбор», необхідно захищатися разом. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує ZDF.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми сподіваємося, що Росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що Росія може мобілізувати ще 400 тис. військових. Вони виробляють нові танки й нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього», - зазначив він.

За його словами, Захід не має чекати «на другий Перл-Харбор».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна буде фактично атакована Росією – на півдні, півночі, сході й заході. Тому що Росія має таку можливість Вся наша безпека взаємопов'язана – якщо Литва в небезпеці, то й інші частини Європи також. Ми повинні захищатися разом», – наголосив Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, і, зокрема, до постачання Німеччиною крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus.

«Україна потребує Taurus зі стратегічних причин, щоб отримати перевагу над Росією. Так, Німеччина має неймовірне обладнання, яке вона могла б надати Україні», – додав він.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом трьох-п'яти років. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, розглядаючи можливість війни з Росією закликав Європу та НАТО готуватися до «найгіршого сценарію».