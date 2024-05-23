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Зустріч із кандидатом у президенти Мексики закінчилась трагедією: десятки загиблих та поранених (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зустріч із кандидатом у президенти Мексики закінчилась трагедією: десятки загиблих та поранених (відео)
Вітер спричинив падіння частини сцени у Мексиці
фото із відкритих джерел

Падіння сцени сталося на мітингу з кандидатом у президенти Мексики Майнесом

Конструкції сцени обрушилися під час мітингу з кандидатом у президенти Мексики Хорхе Альваресом Майнесом у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія у штаті Нуево-Леон. Про це повідомив у соціальній мережі Twitter (X) губернатор регіону Самуель Гарсія. За його словами, в результаті загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще близько 50 глядачів отримали травми, їх оглядають лікарі. 

«Усіх постраждалих оглядають. Зараз я їду в клініку та лікарні разом із міністром охорони здоров'я Альмою Розою Маррокін, щоб надати підтримку пораненим та їхнім сім'ям», – написав Гарсія.

За даними газети The Guardian, кількість загиблих становила дев'ять осіб, а постраждалих – не менше 60 осіб.

Як зазначила газета, причиною обвалення конструкцій сцени став сильний вітер. Губернатор Нуево-Леона закликав людей не виходити на вулицю без гострої потреби через негоду. При цьому, за оцінками Червоного Хреста, внаслідок інциденту постраждали 80 людей, десятки людей і досі лікуються в місцевих клініках.

Хорхе Майнес сказав, що ненадовго пішов на лікарняний після того, як частина сцени, з якої він звертався до людей, обвалилася. «Я в порядку, спілкуюся з державними органами, щоб стежити за тим, що сталося. Єдине, що зараз важливо, – піклуватися про жертв трагедії», – сказав Майнес, додавши, що призупинив передвиборчу діяльність.

Як пише видання, Хорхе Альварес Майнес, 38-річний колишній депутат штату від центристської партії Громадянський рух, намагався отримати підтримку електорату менш ніж за два тижні до того, як виборці підуть на виборчі дільниці 2 червня. Колишній глава уряду Мехіко Клаудія Шейнбаум і Хочітл Галвес, колишній мер міста Мехіко Мігель Ідальго, є двома головними суперниками Майнеса. Увечері в середу Шейнбаум висловила надію, що «з кандидатами та учасниками» на мітингу «все добре».

Раніше щонайменше 18 людей загинули і 33 зазнали поранень у результаті падіння автобуса зі скелі у західному штаті Наярит у Мексиці. 

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Теги: депутат партії Педро вітер автобус відео

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