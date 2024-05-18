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Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса – протестують проти нових правил перетину кордону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса – протестують проти нових правил перетину кордону
Далекобійники розпочали протест
фото: скріншот із відео

Із 18 травня прикордонники перевірятимуть на КПП наявність військово-облікових документів

Далекобійники протестують проти нових правил перетину кордону. Вони перекрили трасу Київ-Одеса Відповідні відео з’явилися у Telegram-каналі «Новини.LIVE Odesa».

Із 18 травня інспектори Державної прикордонної служби України перевірятимуть на КПП наявність військово-облікових документів у громадян призовного віку.

Зокрема, обов’язковою буде перевірка документів у чоловіків, які мають право на відстрочку від призову. І необов’язковою – у водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів і гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», наприкінці квітня в Асоціації міжнародних автоперевізників поскаржилися, що співробітники ТЦК «силоміць знімають з рейсів і мобілізують водіїв на кордоні».

У Закарпатському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки відповіли:

«Під час огляду на КПП не завжди є можливість перевірити на місці всі військово-облікові дані, якщо чоловіки завчасно не подбали про наявність при собі відповідних документів з відмітками, які підтверджують право на відстрочку, зняття з військового обліку чи бронювання. У таких випадках їм пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних».

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимира Баліна, перед набранням сили законом щодо удосконалення мобілізації міжнародні перевізники забронювали менше 5% працівників. Решта водіїв відмовляються виходити в рейси.

 

До слова, у суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

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Теги: прикордонники Одеса перевезення відео

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