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Держдеп анонсував зміни на полі бою в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Держдеп анонсував зміни на полі бою в Україні
Наприкінці квітня президент США Джо Байден підписав закон, який включає, в тому числі, понад $60 мільярдів для України
фото з відкритих джерел

Військова допомога Сполучених Штатів матиме практичний результат

Військова допомога Сполучених Штатів для України матиме практичний результат на полі бою. Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

«Ми знаємо, що зараз складний час (для України, – ред.), але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою», – сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд.

«Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від Росії та її подальших контрнаступів», – сказав заступник речника Держдепартаменту.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять додаткові $2 млрд військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакету допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків.

До слова, Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

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Теги: Харків промисловість політика Ентоні Блінкен військова допомога

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