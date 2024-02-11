У Мексиці вбито кандидата в Конгрес
Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими нападниками посеред вулиці
У центральному штаті Мексики Морелос був розстріляний кандидат у Конгрес від правлячої партії «Морена». Убивство відбулося за кілька місяців до загальних виборів у країні. Про це пише Reuters.
Як повідомив президент муніципалітету Екатепек, Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими нападниками на перехресті близько полудня в місті Екатепек-де-Морелос.
Крім того, у суботу був застрелений другий член крупної політичної сили в центральному штаті Сакатекас, заявив генеральний секретар штату Родріго Рейес.
За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.
Губернатор Сакатекасу на своїй сторінці у Facebook на тлі трагічних подій цього тижня наголосив, що ці напади не залишаться безкарними. «Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі», – написав він.
Видання нагадало, що останніми роками вибори в Мексиці були затьмарені політичним насильством. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.
Як повідомлялося, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений у Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.
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