У Мексиці вбито кандидата в Конгрес

Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими нападниками посеред вулиці

У центральному штаті Мексики Морелос був розстріляний кандидат у Конгрес від правлячої партії «Морена». Убивство відбулося за кілька місяців до загальних виборів у країні. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив президент муніципалітету Екатепек, Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими нападниками на перехресті близько полудня в місті Екатепек-де-Морелос.

Крім того, у суботу був застрелений другий член крупної політичної сили в центральному штаті Сакатекас, заявив генеральний секретар штату Родріго Рейес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Губернатор Сакатекасу на своїй сторінці у Facebook на тлі трагічних подій цього тижня наголосив, що ці напади не залишаться безкарними. «Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі», – написав він.

Видання нагадало, що останніми роками вибори в Мексиці були затьмарені політичним насильством. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.

Як повідомлялося, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений у Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.