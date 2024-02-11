Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Мексиці вбито кандидата в Конгрес

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Мексиці вбито кандидата в Конгрес
Останніми роками вибори в Мексиці затьмарені політичним насильством
фото: EPA/UPG (ілюстративне)

Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими нападниками посеред вулиці

У центральному штаті Мексики Морелос був розстріляний кандидат у Конгрес від правлячої партії «Морена». Убивство відбулося за кілька місяців до загальних виборів у країні. Про це пише Reuters.

Як повідомив президент муніципалітету Екатепек, Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими нападниками на перехресті близько полудня в місті Екатепек-де-Морелос.

Крім того, у суботу був застрелений другий член крупної політичної сили в центральному штаті Сакатекас, заявив генеральний секретар штату Родріго Рейес.

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Губернатор Сакатекасу на своїй сторінці у Facebook на тлі трагічних подій цього тижня наголосив, що ці напади не залишаться безкарними. «Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі», – написав він.

Видання нагадало, що останніми роками вибори в Мексиці були затьмарені політичним насильством. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.

Як повідомлялося, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений у Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. 

Теги: вибори вбивство напад Мексика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у США можуть стати «референдумом про майбутнє України» – ЗМІ
Вибори у США можуть стати «референдумом про майбутнє України» – ЗМІ
4 лютого, 03:00
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден перемагає на президентських праймеріз у Південій Кароліні
4 лютого, 04:20
7 лютого стало відомо про перенесення візиту Путіна до Туреччини
Візит Путіна до Туреччини відкладено: стала відома причина
8 лютого, 13:13

Політика

У Мексиці вбито кандидата в Конгрес
У Мексиці вбито кандидата в Конгрес
Трамп зізнався, як погрожував союзникам по НАТО
Трамп зізнався, як погрожував союзникам по НАТО
Трамп закликав не надавати допомогу Україні
Трамп закликав не надавати допомогу Україні
Що буде, якщо Путін переможе? Глава МЗС Польщі зробив заяву
Що буде, якщо Путін переможе? Глава МЗС Польщі зробив заяву
Німеччина та інші країни НАТО мають бути готові до війни: генерал назвав терміни
Німеччина та інші країни НАТО мають бути готові до війни: генерал назвав терміни
Борис Джонсон назвав запитання, яке Карлсон не поставив Путіну
Борис Джонсон назвав запитання, яке Карлсон не поставив Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
21K
Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону
15K
Путін хотів створити образ крутого світового лідера. Що вийшло насправді
9984
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
9785
Шольц покепкував з інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону
5026
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Сьогодні, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Сьогодні, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Вчора, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua