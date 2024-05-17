В Одесі жінка заради лайків усю ніч знущалася з дитини у прямому ефірі

До з’ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватися служба у справах дітей Одеської міської ради

Правоохоронці вилучили дівчинку з родини

В Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Відповідне відео 16 травня з’явилося у місцевих Телеграм-каналах. На кадрах зафіксовано, як молода жінка пиячить, зокрема, п’є горілку разом з пивом, яким також намагається напоїти дівчинку. Також вона кричала на дитину, шарпала її, застосовувала ненормативну лексику.

Це відео обурило багатьох одеситів, на нього також звернули увагу у поліції.

«Відео з інцидентом, яке швидко поширилось соцмережами, правоохоронці виявили в інтернеті в день його фільмування. Поліцейські оперативно встановили особу та місцеперебування жінки, яка була на відео з дитиною. З’ясувалося, що це 23-річна рідна тітка дівчинки», – розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Жінка пояснила, що демонстрацією вживання алкогольних напоїв, «пригощанням» дворічної племінниці пивом, лайкою в її бік та шарпанням вона хотіла залучити більшу кількість підписників до свого акаунту.

Також поліцейські розшукали й матір маляти. За даними правоохоронців, 26-річна містянка виховує дитину сама, у поле зору поліції та соціальних служб раніше не потрапляла. Вона пояснила, що напередодні інциденту, який виник з сестрою, привезла їй доньку і залишила на час ремонту у своїй квартирі.

Поліцейські повідомили про подію відповідним державним установам і наразі складають необхідні акти про вилучення дитини, яку помістять до медичного закладу для огляду. До з’ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватися служба у справах дітей Одеської міської ради.

«Обидві жінки перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Після завершення перевірки правоохоронці нададуть правову оцінку діям родичів дівчинки. Осіб, які допустили протиправні дії відносно маляти, буде притягнуто до відповідальності, на цей час з ними працюють поліцейські», – наголосили в управлінні.

Раніше слідчі повідомили про підозру трьом поплічникам окупантів, які катували та знущалися з неповнолітнього під час окупації у Харківській області.