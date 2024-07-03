Безекіпажні катери атакували Новоросійськ

Мешканці міста близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря

У ніч на середу безпілотні катери атакували місто Новоросійськ. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко.

«У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів... Не перебувайте на відкритому просторі біля моря», – написав Кравченко у Telegram.

Мешканці міста повідомляли, що близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря.

Місцева влада просить жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Згодом мер Новоросійська також повідомив, що в районі набережної обмежено рух транспорту.

Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працювали системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Судячи з кадрів, зроблених 18 травня, на території морського торговельного порту Новоросійська після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.