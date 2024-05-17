У Новоросійську дрони атакували порт та нафтобазу

Влада Краснодарського краю каже, що нічна атака на Новоросійськ була «безуспішною»

У місті пролунала ціла серія вибухів

У Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт. Про це повідомляє російське видання Astra.

У місті пролунала ціла серія вибухів, і станом на пів на четверту ночі відомо про щонайменше вісім.

Зазначається, що міг бути завданий удар безпілотниками по місцевому порту.

У мережі були оприлюднені кадри з нічними вибухами в Новоросійську, і на ролику також можна побачити спалахи в небі та сліди пожежі.

«Місцеві жителі повідомляють, що метою БПЛА в Новоросійську є порт та нафтобаза», – пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Пізніше росЗМІ написали, що порт у цьому місті був знеструмлений.

Влада Краснодарського краю каже, що нічна атака на Новоросійськ була «безуспішною».

За словами місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва, силами ППО було «придушено» понад 10 дронів, і через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Постраждалих, каже він, немає.

Разом із тим, пропагандистські медіа розповідають, що під удар безпілотників потрапив Новоросійський мазутний термінал та термінал «Транснафти».

Раніше у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників на Севастополь.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.