Удар по Новоросійську і Туапсе. Перша атака такого масштабу і складності

Масований напад дронів паралізував інфраструктуру у Криму та Туапсе

Понад сотню БПЛА і якась кількість морських ударних дронів були задіяна у комплексній і комбінованій атаці у двох середовищах проти низки інфраструктурних обʼєктів в окупованому Криму та у Новоросійську і Туапсе!

Це вперше так! І взагалі безпрецедентно! В орків такої масованості не було.

Ви навіть не можете собі уявити наскільки складно було планувальникам і виконавцям цієї масштабної операції! Щире захоплення! Так тримати!

П.С. Що цікаво, то це те, що Туапсинський НПЗ, який був уражений у ніч з 24 на 25 січня, тільки на початку травня запрацював після понад 3-місячного ремонту основної установки ЕЛОУ-АВТ-12, і то не на повну потужність.

І ось через пару тижнів прильот! Сєчін (а це господарство його) певно матом сьогодні розмовляє з кремлядями:)

Чекаємо подробиць…