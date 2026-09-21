У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових

Вибух стався під час операції, деталі якої не уточнюються

У понеділок, 21 вересня, у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Унаслідок цього поранено троє військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що вибух стався під час операції, деталі якої не уточнюються, поблизу військової демаркаційної лінії в західному секторі прикордонної буферної зони між країнами.

Причина вибуху поки що не встановлена.

Південнокорейські посадовці не уточнили, чи міг він бути спричинений північнокорейською міною. Останніми місяцями КНДР встановлює додаткові міни, протитанкові загородження та інші укріплення на лінії розмежування на тлі різкого погіршення відносин між країнами.

За даними міністерства, двох південнокорейських офіцерів евакуювали з місця події вертольотом, а третього спочатку доставили наземним транспортом, а потім – вертольотом. Офіцери проходять лікування у військовому госпіталі поблизу столиці Сеула.

Демілітаризована зона, довжина якої становить 248 км, а ширина – 4 км, є однією із найбільш укріплених кордонів у світі. За оцінками, на території зони та поблизу кордону розставлено близько 2 млн мін; кордон також охороняється колючим дротом, танковими перешкодами та бойовими підрозділами з обох боків. Ця зона є спадщиною Корейської війни 1950-1953 років, яка завершилася перемир’ям, але не мирним договором.

Нагадаємо, США, Південна Корея та Японія провели свої перші спільні багатопрофільні навчання з моменту вступу на посаду президентів Дональда Трампа та Лі Чже Мьона.

Зокрема, Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів.