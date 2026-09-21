Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
Причина вибуху наразі не встановлена
фото: АР (ілюстративне)

Вибух стався під час операції, деталі якої не уточнюються

У понеділок, 21 вересня, у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Унаслідок цього поранено троє військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що вибух стався під час операції, деталі якої не уточнюються, поблизу військової демаркаційної лінії в західному секторі прикордонної буферної зони між країнами.

Причина вибуху поки що не встановлена.

Південнокорейські посадовці не уточнили, чи міг він бути спричинений північнокорейською міною. Останніми місяцями КНДР встановлює додаткові міни, протитанкові загородження та інші укріплення на лінії розмежування на тлі різкого погіршення відносин між країнами.

За даними міністерства, двох південнокорейських офіцерів евакуювали з місця події вертольотом, а третього спочатку доставили наземним транспортом, а потім – вертольотом. Офіцери проходять лікування у військовому госпіталі поблизу столиці Сеула.

Демілітаризована зона, довжина якої становить 248 км, а ширина – 4 км, є однією із найбільш укріплених кордонів у світі. За оцінками, на території зони та поблизу кордону розставлено близько 2 млн мін; кордон також охороняється колючим дротом, танковими перешкодами та бойовими підрозділами з обох боків. Ця зона є спадщиною Корейської війни 1950-1953 років, яка завершилася перемир’ям, але не мирним договором.

Нагадаємо, США, Південна Корея та Японія провели свої перші спільні багатопрофільні навчання з моменту вступу на посаду президентів Дональда Трампа та Лі Чже Мьона.

Зокрема, Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів.

Читайте також:

Теги: вибух Південна Корея Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Краснодарі є ураження
Безпілотники атакували Краснодар: під удар потрапив склад
24 серпня, 00:44
Пожежу з ураженого логістичного комплексу Ozon видно за 12 км
У Дагестані атаковано логістичний комплекс Ozon
24 серпня, 05:44
Кім Чен Ин перебудовує військове керівництво
Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони
30 серпня, 18:59
Внаслідок вибуху загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук
Вибух у відділку поліції Рівного забрав життя досвідченого сапера
31 серпня, 20:39
Вибух стався на військовому складі
На військовому складі в Болівії стався вибух: щонайменше 10 загиблих
5 вересня, 06:31
У зв’язку з інцидентом у рамках заходів безпеки було евакуйовано мешканців прилеглих територій
В Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух
2 вересня, 11:49
Пожежа у Тольятті
Росію атакували безпілотники: у Тольятті уражено завод, у Таганрозі виникла пожежа
12 вересня, 05:35
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 12 вересня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 12 вересня
12 вересня, 05:52
Російські війська атакують захід України ударними безпілотниками
На Прикарпатті та Тернопільщині пролунали вибухи
13 вересня, 08:22

Соціум

У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
Стало відомо, чи візьме участь Україна у виставці «Експо-2027» у Белграді
Стало відомо, чи візьме участь Україна у виставці «Експо-2027» у Белграді
США підготували санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
США підготували санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW
Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW
Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg
Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua