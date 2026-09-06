У Великиій Британії протестувальники проти міграції заблокували дороги до порту Дувр

Уряд засудив акцію

Сотні протестувальників проти нелегальної міграції повністю заблокували основні автошляхи до порту Дувр у Великій Британії. Акція зупинила рух пасажирського та вантажного транспорту до Франції й спричинила багатокілометрові затори. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними Національної дорожньої служби, демонстранти перекрили всі ключові під'їзди до найбільшого поромного порту країни, створивши затор завдовжки близько 6,4 км. Учасники акції у воєнізованому спорядженні та балаклавах трималися за руки, перекривали трасу та скандували гасла проти прибуття нелегальних мігрантів на човнах через Ла-Манш. Про підтримку блокування порту у соцмережах також заявив крайній правий активіст Томмі Робінсон.

Британський лейбористський уряд засудив дії акціоністів, наголосивши, що хоча право на мирний протест є фундаментальним, поведінка демонстрантів вийшла далеко за його межі та завдала суттєвих збитків подорожнім і логістиці.

Поліція супроводила протестувальників у напрямку залізничної станції, після чого компанія P&O Ferries повідомила про відновлення доступу до порту. Влада зазначає, що попри гострі політичні суперечки довкола міграції, посилення співпраці з Францією вже дало змогу скоротити кількість перетинів Ла-Маншу цього року більш ніж на 40% порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, у Сполучени Штатах Америки оперативники федеральної міграційної служби ICE за тиждень застрелили двох мігрантів попри відсутність у них ордерів на арешт.

Один з випадків стався у Біддефорді, штату Мен. 13 липня 26-річного колумбійського робітника Хуана Себастьяна Герреро, який їхав на роботу застрелили, випустивши декілька куль у лобове скло його машини, після чого агенти витягли ще живого хлопця з машини і вдягли на нього наручники. Тіло загиблого п'ять годин пролежало на тротуарі. У Міністерстві внутрішньої безпеки США стверджували, що жертва, мовляв, була загрозою «громадській безпеці».

Раніше колумбійська політикиня Анхела Вергара, чия Консервативна партія відома своєю підтримкою Дональда Трампа, опинилася в центрі скандалу. Її 23-річного сина Рафаеля затримали агенти ICE у штаті Луїзіана, що викликало хвилю дискусій про політичне лицемірство та жорсткість міграційної політики Вашингтона.