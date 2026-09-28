Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розголошення інформації про полонених з КНДР. Південна Корея вимагає від України вибачень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розголошення інформації про полонених з КНДР. Південна Корея вимагає від України вибачень
Північнокорейський військовополонений, якого утримувала Україна
фото: Володимир Зеленський/Х

Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох полонених північнокорейських солдатів

Адміністрація президента Південної Кореї зажадала від України офіційних пояснень та вибачень через розголошення інформації про передачу Сеулу військовополонених із Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ в односторонньому порядку оприлюднив інформацію про передачу північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, попри нібито попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.

Адміністрація президента додала, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність начебто є неправдивим.

Нагадаємо, Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Згодом Південна Корея підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати.

До того ж президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців.

Зауважимо, що радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було.

Теги: Південна Корея полон Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто тепер працює на заводах Путіна і воює за нього
Путін будує Росію без росіян: заводи віддали корейцям, фронт – іноземцям
18 вересня, 18:48
Кім Чен Ин перебудовує військове керівництво
Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони
30 серпня, 18:59
Окупант на ім'я Микита (справа) тепер хоче воювати за Україну
Окупант узяв у полон українського бійця, але зрештою здався йому сам
6 вересня, 19:15
Лідер КНДР із донькою під час церемонії введення есмінця «Кан Кон» до складу військово-морських сил
Північна Корея представила есмінець, здатний нести ядерну зброю
8 вересня, 04:59
Пхеньян заробляє на співпраці з Москвою мільярди доларів
Зближення Путіна і Кім Чен Ина занепокоїло Китай – Forbes
14 вересня, 04:45
Північнокорейці виготовляли російські дрони під виглядом студентів
Росія завезла працівників із Північної Кореї для виробництва дронів в Алабузі
17 вересня, 19:52
Українцю з генічеська росіяни обіцяли, що в армії він розвозитиме продукти
Українці з окупованих територій розповіли, як опинилися у армії РФ
20 вересня, 21:15
Президент Південної Кореї заявив, що Україна порушила домоленості стосовно розголошення інформації обміну
Радник президента прокоментував звинувачення Південної Кореї
25 вересня, 16:57
Південна Корея та КНДР є заклятими ворогами
На Азійських іграх перед матчем збірної Південної Кореї помилково увімкнули гімн КНДР
19 вересня, 21:33

Політика

Розголошення інформації про полонених з КНДР. Південна Корея вимагає від України вибачень
Розголошення інформації про полонених з КНДР. Південна Корея вимагає від України вибачень
Латвія обмежила зброю для громадян із паспортами РФ і Білорусі
Латвія обмежила зброю для громадян із паспортами РФ і Білорусі
Дрони атакували нафтобазу на Кубані з перевалкою 150 тис. тонн на рік
Дрони атакували нафтобазу на Кубані з перевалкою 150 тис. тонн на рік
Режисер фільму про викрадених українських дітей заявив про погрози
Режисер фільму про викрадених українських дітей заявив про погрози
Росія забрала гроші у сиріт і пенсіонерів заради виплат військовим - ЗМІ
Росія забрала гроші у сиріт і пенсіонерів заради виплат військовим - ЗМІ
Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт
Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua