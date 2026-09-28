Розголошення інформації про полонених з КНДР. Південна Корея вимагає від України вибачень

Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох полонених північнокорейських солдатів

Адміністрація президента Південної Кореї зажадала від України офіційних пояснень та вибачень через розголошення інформації про передачу Сеулу військовополонених із Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Київ в односторонньому порядку оприлюднив інформацію про передачу північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, попри нібито попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.

Адміністрація президента додала, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність начебто є неправдивим.

Нагадаємо, Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Згодом Південна Корея підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати.

До того ж президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців.

Зауважимо, що радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було.