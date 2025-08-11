Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі

Під час навчань буде використано імітовані боєприпаси та піротехнічні заряди

Військові навчання «Лютий вовк 2025» відбудуться у Варенському районі

Литва розпочала польові тактичні оціночні навчання «Лютий вовк 2025», які відбудуться з 11 по 22 серпня у Варенському районі, що межує з Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Як зазначили у Збройних силах Литви, організатором навчань є піхотний батальйон Великого князя Литовського Альгірдаса піхотної бригади «Залізний вовк». У них візьмуть участь близько 350 солдатів та 50 одиниць техніки.

За перший тиждень підрозділи проведуть оборонні операції в населених пунктах Варенського району, використовуючи бойові машини піхоти «Вілкас». За другий тиждень на полігоні Гайжюнай відбудуться бойові стрільби дивізійного рівня.

Під час навчань буде використано імітовані боєприпаси та піротехнічні заряди. Військова техніка інтенсивно пересуватиметься дорогами Варенського району, що може спричинити незручності для місцевих жителів.

Як відомо, найближчий союзник Росії Білорусь найближчі пару місяців перебуватиме в центрі особливої уваги через мілітаристське загострення. В Києві, і в столицях країн ЄС вже напружилися через чергові російсько-білоруські військові навчання.

Перший ешелон з путінськими вояками днями прибув до Білорусі, а кульмінацією цієї передислокації мають стати спільні стратегічні навчання «Захід-2025», які відбудуться у вересні. Ці навчання проводяться кожні два роки, починаючи з 2009-го, але у 2023 році їх було скасовано. «Цього року у нас навчання в Україні», – цинічно пояснив тоді цей «пропуск» тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.