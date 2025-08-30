Головна Країна Події в Україні
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
Навчання «Захід-2025» мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій
фото з відкритих джерел

Навчання «Захід-2025» почнуться 12 вересня

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025». Як інформує «Главком», про це він заявив під час міжнародного форуму «Інформаційна війна: від спротиву до стійкості».

Буданов зазначив, що після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році військові навчання, такі як «Захід-2025», сприймаються «більше, ніж просто військові маневри».

«Саме в цьому є проблема. Зараз іде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їхньої активної фази – наскільки я пам’ятаю це 12 вересня – буде просто шалена хвиля інформаційного загострення», – сказав очільник розвідки.

За його словами, «вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків». З них близько 90% йтимуть з російської сторони, додав Буданов.

Він підкреслив, що навчання «Захід-2025» у військовому та військово-політичному контексті мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

«Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн», – пояснив Буданов, додавши, що саме ці країни потраплять під «серйозний інформаційний тиск».

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Як повідомлялося, станом на сьогодні воєнних загроз для України з білоруського напрямку немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Теги: росія війна інформаційна війна військові навчання Кирило Буданов Білорусь

Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» об'єднав тисячі людей
Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» об'єднав тисячі людей
З'явилося відео моменту вбивства Андрія Парубія
З'явилося відео моменту вбивства Андрія Парубія
Міжнародний день зниклих безвісти: Клименко розповів про масштаб трагедії українців
Міжнародний день зниклих безвісти: Клименко розповів про масштаб трагедії українців
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState

