Прем'єр і президент Польщі влаштували запеклу суперечку у соцмережі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент країни Кароль Навроцький вступили в суперечку після слів Навроцького про те, що Захід становить загрозу для Польщі

Політична ситуація в Польщі загострилася до межі після публічної дискусії між прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Каролем Навроцьким. Приводом для конфлікту стали заяви глави держави під час урочистостей у Познані, де він натякнув на необхідність захищати «західні кордони» країни, пише «Главком».

Під час святкування 107-ї річниці Познанського повстання президент Кароль Навроцький заявив, що Польща має бути готова відстоювати свої рубежі не лише на сході, а й на заході.

«Польська національна спільнота відкрита для Заходу, але також готова до захисту західного кордону республіки, про що знали великопольські повстанці», – підкреслив Навроцький.

Прем’єр-міністр Дональд Туск миттєво відреагував у соцмережі X, звинувативши президента в підігріванні антиєвропейських настроїв та солідарності з радикальними силами.

Туск назвав Навроцького частиною «антиєвропейського блоку» разом із Гжегожем Брауном та Кшиштофом Ментценом: «Президент Навроцький знову вказав Захід як головну загрозу для Польщі. Це суперечка про наші цінності, безпеку та суверенітет. Схід чи Захід».

Кароль Навроцький не забарився з відповіддю, дорікнувши Туску в навмисному спотворенні його слів. Він нагадав прем'єру про його минулу політику «перезавантаження» з Росією і також Навроцький відповів, що йому «важко повірити», що обидва вони закінчували історичний факультет. Президент припустив, що прем'єр навмисно шукає конфлікту, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Раніше польський президент Кароль Навроцький заявив, що позиція Польщі матиме вирішальне значення під час підписання мирного договору, оскільки через його країну проходить понад 90% допомоги для України.