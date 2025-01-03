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У Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла
2 і 3 січня у Придністров'ї зафіксовано 126 аварій на електромережах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Так звана влада Придністров'ї створила спеціальний графік відключення світла

В окупованому Росією Придністров'ї сьогодні, 3 січня, відключатимуть електроенергію. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі молдовського регіону. Про це заявив так званий президент Придністров'я Вадим Красносільський, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами так званого очільника Придністров'я, без віялового відключення електропостачання не обійтися. Для цього було створено графік відключень.

«Це необхідно, щоб уберегти систему. Упевнений, усі з розумінням приймають і цей етап. Уряд розробив графік, орієнтуючись на який, побут і життєдіяльність можна буде організувати з найменшим дискомфортом», – заявив він.

Як зазначається, 2 і 3 січня у Придністров'ї зафіксовано 126 аварій на електромережах. Без світла тимчасово залишалися 3227 абонентів. У більшості випадків перебої пов'язані з перевантаженням мереж.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

До слова, Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

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Теги: Придністров'я електроенергія енергетика Молдова відключення світла

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