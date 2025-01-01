Україна постачатиме Молдові електроенергію

Станом на 1 січня споживання електроенергії в Україні перебуває на рівні вихідного дня

Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортуватиме електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови. Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на компанію Energocom.

Energocom наголосила, що зарезервувала необхідні потужності на 2 січня. Згідно з повідомленням, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

«Таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського Енергоатому – у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати», – йдеться в заяві.

Уранці 1 січня «Укренерго» повідомляло про споживання електроенергії в Україні на рівні вихідного дня.

Нагадаємо, в Україні сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію.

Зазначимо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

До слова, Кабінет міністрів спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд грн.