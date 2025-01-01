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Окуповане Росією Придністров'я розпочинає новий рік без опалення і гарячої води

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окуповане Росією Придністров'я розпочинає новий рік без опалення і гарячої води
Новорічна інсталяція на вулицях Тирасполя
фото: Новости Приднестровья

Жителям Придністров'я заборонено використовувати газові або електричні плити для опалення квартири

У Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами. Про це повідомляє «Тирастеплоенерго».

«У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7.00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням», – ідеться в повідомленні.

Мешканцям настійно рекомендовано тепло одягатися, збирати членів сім'ї в одній кімнаті, вішати ковдри або щільні штори на вікна та балконні двері, а також використовувати електричні обігрівачі.

«Заборонено використовувати газові або електричні плити для опалення квартири», заявили в компанії.

Варто нагадати, що Придністров'я отримувало російський газ через Україну, але цей маршрут поставок було закрито 1 січня у зв'язку із закінченням терміну дії транзитної угоди. Технічно можливості постачати в Придністров'я газ, що закуповується в Європі, є. Але він буде дорожчим.

Придністров'я – регіон Молдови, який був окупований Росією за підсумками війни 1992 року. У Придністров'ї залишаються російські війська.

До слова, Придністровський регіон Молдови хоче провести свій референдум на тему ставлення до Європейського Союзу. Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу. У заяві йдеться про те, що голосування може відбутися на основі домовленостей сторін, за участю міжнародних спостерігачів і «за готовності світової спільноти враховувати думку населення Придністров'я».

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Теги: Придністров'я росія опалення водопостачання

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