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У Придністров'ї стався колапс промислових підприємств через енергетичну кризу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Придністров'ї стався колапс промислових підприємств через енергетичну кризу
Через зупинку сотень підприємств тисячі людей залишилися без роботи
фото з відкритих джерел

Усі промислові підприємства Придністров'я, окрім тих, які займаються виготовленням продовольства, зупинили роботу

В окупованому Росією Придністров'ї всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, яка спіткала регіон Молдови. Про це повідомив так званий перший міністр економічного розвитку Придністров’я Сергій Оболонік.

«Криза має настільки складний характер, що немає потреби перераховувати, які підприємства зупинилися. Стоять усі промислові підприємства, окрім лише тих, які займаються виготовленням продовольства», – зазначив він.

За словами Оболоніка, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу. Однак так звана влада Придністров'я збирається підтримати підприємства, щоб вони змогли відвантажити готову продукцію. Він зазначив ситуація керована та прогнозована, але якщо не розвʼязати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститися.

Очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що через зупинку сотень підприємств тисячі людей залишилися без роботи. Водночас без опалення 150 дитячих садків, 130 шкіл та багато бюджетних установ.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

До слова, Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

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Теги: газ Молдова бізнес Придністров'я

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