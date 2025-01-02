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Молдова запропонувала Придністровʼю допомогу в купівлі газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Молдова запропонувала Придністровʼю допомогу в купівлі газу
Газ постачатимуть до кордону з Молдовою усіма можливими альтернативними маршрутами
фото з відкритих джерел

«Молдовагаз» надіслав пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу»

Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Про це заявив керівник компанії «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Як зазначається, компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністровʼя.

У разі згоди, газ постачатимуть до кордону з Молдовою усіма можливими альтернативними маршрутами на основі агентського договору з «Тираспольтрансгазом». Оскільки «Молдовагаз» не може бути зареєстрований учасником газового ринку у країнах Європейського Союзу, компанія має агентську угоду з компанією «Енергоком».

31 грудня 2024 року у тестовому режимі було придбано газ у Болгарії, який по Трансбалканському коридору прокачали до кордону Молдови.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

До слова, Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

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Теги: Молдова Придністров'я газ транзит

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