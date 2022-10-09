У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN

Російський диктатор повинен ухвалити низку стратегічних рішень, які будуть поспішними та болісними для нього

Будь-яке рішення Путіна призведе до повної втрати влади

Невдачі окупантів на південному напрямку та вибух на Кримському мосту повинні підштовхнути російського президента Володимира Путіна до стратегічного рішення щодо окупованих територій на півдні України. Однак вони все одно будуть програшні. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Як зазначається, руйнівна пожежа на мосту зменшує шанси ворога на подальше утримання Херсону.

Журналісти наголосили, що українські військові підійшли терпляче до «больових точок» росіян. Вони не завдають удари, поки не побачать момент «слабкості» противника. Так вони гарантують, що збитки збережуться, поки триває ремонт.

У матеріалі зазначають, що погіршує проблему для Путіна те, що у суботу також було вражено залізничний вузол у Донецькій області. «Якщо подивитися на Іловайськ на карті, то видно, що через нього проходять залізничні артерії. Сьогодні вранці (8 жовтня – ред.) там вибухнув вантажний потяг, що, ймовірно, вплинуло на здатність росії підсилювати завдяки залізничним коліям Донецьк і Луганськ, на які Україна вже чинила сильний тиск», – йдеться у статті.

Тепер російський диктатор повинен ухвалити низку стратегічних рішень, які будуть поспішними та болісними для нього. Він має два варіанта, однак обидва будуть для нього програшними.

Зокрема, російська армія може відступити у Херсонській області та вивести війська, адже вони можуть потрапити в оточення, якщо зосередяться на утриманні захоплених територій. Путін також може перекинути більше резервів на південь України, однак таким чином він послабить інші лінії фронту.

За словами експертів, будь-яке рішення Путіна призведе до знищення його репутації. Крім того, вони наближать крах на війні проти України, а також, ймовірно, наблизять його до повної втрати влади.