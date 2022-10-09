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Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
Трамп заявив, що США фактично змусили Путіна напасти на Україну
фото з відкритих джерел

Трамп звинувачує США в тому, що вони «майже змусили» Путіна вторгнутися в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що у тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін розпочав загарбницьку війну проти України винна адміністрація Джо Байдена, яка «фактично змусила» президента РФ до таких дій своєю «невмілою дипломатією». Про це повідомляє Newsweek. 

За словами Трампа, саме риторика Байдена та його оточення за кілька місяців до вторгнення спричинили остаточне рішення Путіна. 

«Вони насправді насміхалися над ним, якщо ви об’єктивно поглянете на речі. Наша країна і наші так звані лідери кепкували з Путіна. Я б навіть сказав, що вони ледь не змушують його вдаватися до того, що він робить. Їхня риторика була відверто тупою», – заявив Трамп. 

Жодних прикладів «кепкування» над Путіним американський політик не назвав. Натомість Трамп вкотре сказав, що війна «точно не розпочалася б», якби він переміг на президентських виборах у 2020 році.

Трамп також заявив, що мав «прекрасні робочі стосунки» як із Зеленським, так і з Путіним. Він знову наголосив, що готовий стати посередником у переговорах між двома політиками. 

Раніше Трамп висловив готовність очолити мирні переговори між Росією та Україною.

Теги: війна політика президент путін Дональд Трамп Джозеф Байден

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