У Республіканській партії діє «путінське крило», – ЗМІ

Експредставниця республіканців заявила про «путінське крило» в партії після реакції Трампа на смерть Навального

Колишня представниця республіканців Ліз Чейні попередила про існування «путінського крила» в Республіканській партії. Про це пише CNN.

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Чейні озвучила цю інформацію після того, як екс-президент Дональд Трамп відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, фактично не згадавши ані його, ані диктатора Володимира Путіна.

«Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому», – зазначила вона в програмі CNN «Про становище в країні».

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Видання зазначає, що президент США Джо Байден і Дональд Трамп протилежно відреагували на смерть ув'язненого російського опозиціонера. Байден поклав провину на «Путіна і його головорізів»: «Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити».

Водночас Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він більше 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів.

«Коли ви думаєте про Дональда Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, що Володимир Путін зробив з Навальним, – це те, як виглядає відплата в країні, де лідер не підпорядковується верховенству права», – сказала Чейні.

Експредставниця республіканців також заявила, що ще не вирішила, чи буде балотуватися в президенти, як третя сторона, але запевнила, що зробить «усе необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа».

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Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.

Як повідомлялося, у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та РФ, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань.