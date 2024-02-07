«Ми всі у крові»: мешканці столичної багатоповерхівки розповіли про перші хвилини атаки (відео)

Зеленський повідомив про двох загиблих у Києві

За свідченням мешканців будинку, удар відбувся швидше, ніж спрацювали системи ППО

Жителі багатоповерхівки у Голосіївському районі столиці, у якому спалахнула пожежа внаслідок ракетної атаки РФ вранці 7 лютого, поділилися першими враженнями від пережитого.

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Очевидці у коментарі каналу «Київ 24» розповіли, що відбувалося в перші хвилини після того, як російська ракета влучила у їхній дім. За словами однієї з мешканок, працювала ППО, але удар відбувся швидше, ніж спрацювали системи.

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«Ми, звісно, всі у крові. Ми побігти у ванну змивати все це, заспокоювати дитину та збирати речі. Зрозуміло, що всі тривожні валізки як стояли, так і стоять», – зазначила жінка.

Інша очевидиця розповіла, що у пошкодженому будинку залишився її син. Вікна у квартирі вибило вибуховою хвилею. Чоловік чекає, що пожежу в будинку ліквідують.

«Молимося щодня, але не допомагає... Зброю нам нехай дають», – бідкається жінка.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив про двох загиблих у Києві.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

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Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби наразі працюють у Голосіївському районі. Мер також зазначив, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. «Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – додав Кличко.

Як відомо, сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши «Шахеди». Під ударом опинився Київ, Харків, Миколаїв, а також вибухи чули і в західних регіонах. Відомо про пожежі, руйнування і постраждалих.