У 24 словацьких містах пройшли акції протесту проти уряду Фіцо
У Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей
У Словаччині напередодні увечері тисячі людей вийшли на акцію протесту проти уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Про це повідомляє Aktuality.
У словацькій столиці Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей. Видання називає таку кількість протестувальників рекордною – минулого тижня, за оцінками поліції, на акції протесту вийшло близько 26 тисяч осіб. Люди вийшли на протести попри не дуже сприятливу погоду, зокрема, сильний поривчастий вітер.
Протести пройшли у 24 словацьких містах, а також за кордоном – у Парижі, Кракові, Брно та Празі.
Учасники акції висловлювали своє невдоволення самим Фіцо, віцеспікером парламенту Андреєм Данко, який втік з місця ДТП, а також міністеркою культури Мартіною Шимковічовою. Також протестувальники невдоволені суперечливою реформою щодо спецпрокуратури.
Однією з тем протестів був кандидат в президенти Петер Пеллегріні, який, на думку опозиції, «не знає, як керувати парламентом самостійно».
Головними організаторами залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.
Днями в Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. По її завершенню стало відомо, що Словаччина підтримає виділення допомоги ЄС Україні.
Також повідомлялось про те, що Україна отримає від Словаччини техніку для будівництва оборонних рубежів.
Коментарі — 0