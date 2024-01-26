У 24 словацьких містах пройшли акції протесту проти уряду Фіцо

Люди вийшли на протести попри сильний поривчастий вітер

У Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей

У Словаччині напередодні увечері тисячі людей вийшли на акцію протесту проти уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Про це повідомляє Aktuality.

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У словацькій столиці Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей. Видання називає таку кількість протестувальників рекордною – минулого тижня, за оцінками поліції, на акції протесту вийшло близько 26 тисяч осіб. Люди вийшли на протести попри не дуже сприятливу погоду, зокрема, сильний поривчастий вітер.

Протести пройшли у 24 словацьких містах, а також за кордоном – у Парижі, Кракові, Брно та Празі.

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Протести у Словаччині Фото: Aktuality

Учасники акції висловлювали своє невдоволення самим Фіцо, віцеспікером парламенту Андреєм Данко, який втік з місця ДТП, а також міністеркою культури Мартіною Шимковічовою. Також протестувальники невдоволені суперечливою реформою щодо спецпрокуратури.

Однією з тем протестів був кандидат в президенти Петер Пеллегріні, який, на думку опозиції, «не знає, як керувати парламентом самостійно».

Головними організаторами залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.

Днями в Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. По її завершенню стало відомо, що Словаччина підтримає виділення допомоги ЄС Україні.

Також повідомлялось про те, що Україна отримає від Словаччини техніку для будівництва оборонних рубежів.