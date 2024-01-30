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Олеся Яхно Політтехнологиня

У США з'явилось нове бачення стосовно нашої війни?

glavcom.ua
«Є ідея позиціонувати Україну таким чином, щоб вона утримувала свої позиції на полі бою на даний момент»
фото: ЗСУ

Поза сумнівом, що від самої України потребуватимуть значної роботи

Останнім часом у закордонних ЗМІ все більше публікацій про нове бачення США щодо стратегії у війні.

Зокрема, The Washington Post пише про те, що «Адміністрація Байдена розробляє нову стратегію, яка не буде робити пріоритетом звільнення території, а натомість буде фокусуватися на допомозі Україні у відображенні нових російських наступів, просуваючи довгострокову мету зміцнення української армії та економіки».

Видання вказує, що «є ідея позиціонувати Україну таким чином, щоб вона утримувала свої позиції на полі бою на даний момент, щоб поставити українську армію на іншу траєкторію, щоб вона була сильнішою до кінця 2024 року, і щоб розробити більш надійний план».

Поза сумнівом, що від самої України такий план потребує значної роботи. Маю на увазі трансформація та зміцнення інституцій зсередини.

Але й абсолютно справедливо, і про це теж пише WP, що «успіх цієї стратегії залежить майже повністю від США, які були поки що найбільшим донором України, та координатором міжнародних зусиль».

Ну, що ж. Про це предметно можна буде говорити після того, як у США проголосують (чи проголосують?) за виділення фінансової допомоги Україні.

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Джерело
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Теги: війна США Україна

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Олеся Яхно

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