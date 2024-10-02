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У Росії голова району із Забайкалля піде на війну, аби купити квартиру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії голова району із Забайкалля піде на війну, аби купити квартиру
Чиновник (праворуч) і далі бачить свою роботу в районі, тому хоче після повернення з війни далі працювати в органах місцевого самоврядування
фото: Олег Федоров / Chita.Ru

Урядовець РФ «засмутився», що посада голови району не збережеться за ним, доки він буде на війні

Голова Сретенського району Забайкальського краю РФ Олексій Закурдаєв піде вбивати українців на війні, аби купити квартиру для дітей. Про це йдеться у матеріалі росЗМІ «Чита.Ру».

За його словами, головною причиною своєї мобілізації є нібито патріотизм. Однак, Закурдаєв наголошує, що не менш вагомою причиною є пільги для російських військових.

«У другу чергу, напевно, через ті соціальні пільги, які, зокрема, передбачаються як учаснику СВО. В мене діти, хочеться їм допомогти. Як учаснику СВО, іпотечний пільговий кредит дозволяє купити житло під 3%. А у звичайних умовах я, на жаль, не візьму його. Є кредитні боргові зобов'язання, які мені поки не дозволяють взяти іпотеку, а як учаснику СВО – будь ласка», – пояснив майбутній окупант.

Голова району повідомив, що відлітатиме на війну 10 жовтня, тож за день до цього складатиме повноваження глави.

«Тому що 131-й Федеральний закон, на жаль, гарантій, як у рамках Трудового кодексу, не передбачає, тому що посада виборна, контрактна. Хоча це сумно. Я думав, коли зайнявся цим питанням, що місце за мною зберігатиметься. На жаль, ні», – зауважив чиновник.

Росіянин і далі бачить свою роботу як політика, тому планує після повернення з так званої «спецоперації» далі працювати в органах місцевого самоврядування

Нагадаємо, кількість осіб, які підписують контракти на службу в російській армії, за рік зросла більш ніж ушестеро. Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на дані з федерального бюджету.

Згідно з цими даними, якщо за перше півріччя 2023 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 26 тис. 700 осіб, то за цей же період 2024-го – 166 тис.

До слова, глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе вважає, що для повернення російських спортсменів на міжнародну арену потрібно скинути бомбу на центр Лондона.

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Теги: росія пільги самоврядування житло закон кредит

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