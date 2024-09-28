Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російська спортивна чиновниця запропонувала скинути бомбу на Лондон

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російська спортивна чиновниця запропонувала скинути бомбу на Лондон
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ

Вяльбе: Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили

Глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе вважає, що для повернення російських спортсменів на міжнародну арену потрібно скинути бомбу на центр Лондона.

«Я скажу речі, які взагалі не можна говорити. Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Вони завжди стоять із заточкою за спиною. Я люблю, коли наша країна сильна, наша сила дратує весь світ», – заявила Вяльбе.

Разом з тим вона вважає, що рано чи пізно росіян все одно допустять до міжнародних змагань.

«Їм теж нема куди подітися, тому що це не може тривати вічно. Якщо ще рік тому я говорила, що нас повернуть після закінчення СВО, то тепер я розумію, що навіть після спецоперації швидко нічого не станеться. На повернення на міжнародну арену піде ще не один рік» , – наголосила скандальна російська спортивна чиновниця.

Варто зазначити, що Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

Нагадаємо, четверо російських футболістів отримали грамоти від Міноборони РФ.

Добровольчий корпус Міністерства оборони країни-агресора вручив грамоти воротареві ЦСКА Ігорю Акінфєєву, захиснику «Хімок» Георгію Джикиї, нападникові «Зеніту» Олександру Соболєву та захиснику «Парі НН» Станіславу Магкеєву. 

Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії».

Гравців похвалила одіозна депутатка Держдуми Росії Світлана Журова.

«Молодці! Часто багато людей надають допомогу, просто не афішують це, а потім зненацька для всіх з'являється подяка. Напевно, вони не кричали на кожному кутку, що вони це робили. Благодійна допомога зазвичай так і надається. Потім ті люди, яким вони допомогли, їм дякують. А коли кажуть на всю країну...», – сказала Журова.

Нагадаємо, гравець «Зеніта» та збірної Росії з футболу Олександр Соболєв потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Соболєв брав участь в акції виходу футболістів на матч разом з дітьми учасників російської агресії проти України. Ця акція відбулася перед грою російської Прем'єр-ліги ЦСКА – «Зеніт», яка відбулася 14 вересня у Москві.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболці всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руку дітей російських окупантів.

Олександр Соболєв народився 7 березня 1997 року у Барнаулі. За збірну Росії зіграв 14 матчів, у яких забив 6 м'ячів. Також він тричі визнавався найкращим гравцем місяця в російській Прем'єр-лізі. Російський футбольний союз двічі включав Соболєва до переліку 33 найкращих гравців сезону.

Теги: росія війна Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Леммі, Росія зараз намагається повернутися до світу минулого, а саме: до світу імперій, де можна переглядати кордони країн з використанням сили
Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН
25 вересня, 15:56
Рустем Умєров висловився щодо війни в Україні
«Як бурлак на Дніпрі». Міністр оборони Умєров розказав, як він наближує перемогу
24 вересня, 19:38
Триває 943-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 вересня, 07:57
Російський комплекс включає функції виявлення та супроводу малих низьколітаючих безпілотників
Склад боєприпасів у Торопці захищала система боротьби з БпЛА за понад 200 млн рублів
18 вересня, 21:55
98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
Російські окупанти будують залізничну гілку
Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото)
10 вересня, 15:18
Каліна народився у Слов'янську та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
31 серпня, 18:52
Комбінат «Атлас» «Росрезерву» в Кам'янському районі Ростовської області РФзазнає атаки дронів вже вдруге
Удар по нафтобазі РФ: вогонь охопив третій резервуар (супутникові фото)
29 серпня, 15:37
Найбільша в Європі Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває в окупації
Чи може Україна обміняти частину Курщини на Запорізьку АЕС: коментар «Укренерго»
29 серпня, 14:33

Новини

Російська спортивна чиновниця запропонувала скинути бомбу на Лондон
Російська спортивна чиновниця запропонувала скинути бомбу на Лондон
18-річна велосипедистка померла у лікарні після падіння на юніорському чемпіонаті світу
18-річна велосипедистка померла у лікарні після падіння на юніорському чемпіонаті світу
Український паралімпієць став чемпіоном світу з шосейного велоспорту
Український паралімпієць став чемпіоном світу з шосейного велоспорту
Довбик забив дебютний гол за «Рому» в єврокубках
Довбик забив дебютний гол за «Рому» в єврокубках
Російські футболісти отримали грамоти від Міноборони РФ за допомогу окупантам
Російські футболісти отримали грамоти від Міноборони РФ за допомогу окупантам
Міжнародна федерація боротьби пішла назустріч стпортсменам із РФ та Білорусі
Міжнародна федерація боротьби пішла назустріч стпортсменам із РФ та Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
16K
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
8426
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
6400
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина
4853
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
4146
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua