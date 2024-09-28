Вяльбе: Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили

Глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе вважає, що для повернення російських спортсменів на міжнародну арену потрібно скинути бомбу на центр Лондона.

«Я скажу речі, які взагалі не можна говорити. Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Вони завжди стоять із заточкою за спиною. Я люблю, коли наша країна сильна, наша сила дратує весь світ», – заявила Вяльбе.

Разом з тим вона вважає, що рано чи пізно росіян все одно допустять до міжнародних змагань.

«Їм теж нема куди подітися, тому що це не може тривати вічно. Якщо ще рік тому я говорила, що нас повернуть після закінчення СВО, то тепер я розумію, що навіть після спецоперації швидко нічого не станеться. На повернення на міжнародну арену піде ще не один рік» , – наголосила скандальна російська спортивна чиновниця.

Варто зазначити, що Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

Нагадаємо, четверо російських футболістів отримали грамоти від Міноборони РФ.

Добровольчий корпус Міністерства оборони країни-агресора вручив грамоти воротареві ЦСКА Ігорю Акінфєєву, захиснику «Хімок» Георгію Джикиї, нападникові «Зеніту» Олександру Соболєву та захиснику «Парі НН» Станіславу Магкеєву.

Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії».

Гравців похвалила одіозна депутатка Держдуми Росії Світлана Журова.

«Молодці! Часто багато людей надають допомогу, просто не афішують це, а потім зненацька для всіх з'являється подяка. Напевно, вони не кричали на кожному кутку, що вони це робили. Благодійна допомога зазвичай так і надається. Потім ті люди, яким вони допомогли, їм дякують. А коли кажуть на всю країну...», – сказала Журова.

Нагадаємо, гравець «Зеніта» та збірної Росії з футболу Олександр Соболєв потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Соболєв брав участь в акції виходу футболістів на матч разом з дітьми учасників російської агресії проти України. Ця акція відбулася перед грою російської Прем'єр-ліги ЦСКА – «Зеніт», яка відбулася 14 вересня у Москві.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболці всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руку дітей російських окупантів.

Олександр Соболєв народився 7 березня 1997 року у Барнаулі. За збірну Росії зіграв 14 матчів, у яких забив 6 м'ячів. Також він тричі визнавався найкращим гравцем місяця в російській Прем'єр-лізі. Російський футбольний союз двічі включав Соболєва до переліку 33 найкращих гравців сезону.