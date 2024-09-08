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Росія може обстріляти інфраструктуру України іранськими ракетами – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія може обстріляти інфраструктуру України іранськими ракетами – ISW
За оцінкою ISW, Росія, ймовірно, використовуватиме ракети для обстрілу енергетичної, військової та цивільної інфраструктури України
фото з відкритих джерел

Ймовірно, що РФ використає ракети для обстрілу  України

Російська армія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет малої дальності Fateh-360. Ймовірно, що РФ використає їх для атаки по інфраструктурі України. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни.

Fateh-360 – це твердопаливна балістична ракета з дальністю до 100 км, здатна нести бойову частину вагою 150 кг. Вона має комбіновану систему наведення, що поєднує інерційну та супутникову навігацію, забезпечуючи високу точність ураження цілей.

Експерти вважають, що Росія планує використовувати ці ракети для атак на критичну інфраструктуру України, включаючи енергетичні об'єкти, військові бази та транспортні вузли. Особливо небезпечними є можливі удари по енергетичній системі в осінньо-зимовий період, що може призвести до масштабних блекаутів та гуманітарної кризи.

Нагадаємо, Іран прокоментував повідомлення про поставку балістичних ракет у Росію.

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Теги: росія Іран балістичні ракети

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