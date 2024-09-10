У Росії швидкість набору контрактників зросла ушестеро за рік – росЗМІ

Ймовірно, різке зростання числа контрактників пов’язане зі збільшенням виплат після укладення контракту

Кількість осіб, які підписують контракти на службу в російській армії, за рік зросла більш ніж ушестеро. Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на дані з федерального бюджету.

Згідно з цими даними, якщо за перше півріччя 2023 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 26 тис. 700 осіб, то за цей же період 2024-го – 166 тис.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що до липня 2024-го за контрактом пішли служити близько 190 тис. осіб.

Зазначається, що різке зростання числа контрактників пов’язане зі збільшенням виплат після укладення контракту.

Щоб залучити росіян на війну, влада підіймає виплати за підписання контракту: у серпні 2024-го федеральна виплата зросла зі 195 тис. рублів до 400 тис. рублів, а регіональні – в середньому вчетверо.

Нагадаємо, Російське міністерство оборони прозвітувало про завершення весняного призову на строкову військову службу, заявивши, що з 1 квітня в армії опинилося 150 тис. осіб. Це наймасовіший призов за останні вісім років.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Згідно з указом з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії мало бути призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

До слова, Російська Федерація планувала залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення.