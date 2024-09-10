Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії швидкість набору контрактників зросла ушестеро за рік – росЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії швидкість набору контрактників зросла ушестеро за рік – росЗМІ
Пропагандистська агітаційна реклама в одному з міст Росії
фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ймовірно, різке зростання числа контрактників пов’язане зі збільшенням виплат після укладення контракту

Кількість осіб, які підписують контракти на службу в російській армії, за рік зросла більш ніж ушестеро. Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на дані з федерального бюджету.

Згідно з цими даними, якщо за перше півріччя 2023 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 26 тис. 700 осіб, то за цей же період 2024-го – 166 тис.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що до липня 2024-го за контрактом пішли служити близько 190 тис. осіб.

Зазначається, що різке зростання числа контрактників пов’язане зі збільшенням виплат після укладення контракту.

Щоб залучити росіян на війну, влада підіймає виплати за підписання контракту: у серпні 2024-го федеральна виплата зросла зі 195 тис. рублів до 400 тис. рублів, а регіональні – в середньому вчетверо.

Нагадаємо, Російське міністерство оборони прозвітувало про завершення весняного призову на строкову військову службу, заявивши, що з 1 квітня в армії опинилося 150 тис. осіб. Це наймасовіший призов за останні вісім років.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Згідно з указом з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії мало бути призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

До слова, Російська Федерація планувала залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення.

Читайте також: До кінця року Росії загрожує нова мобілізація – Financial Times
Теги: росія окупанти Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи відкриє курська операція Україні нові горизонти?
Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?
15 серпня, 12:08
Росія не поспішає себе захищати, влада переконує росіян: нічого не трапилося…
Доктрина страуса. Як Путін сховав атомну бомбу і стер червоні лінії ТЕМА №1
19 серпня, 19:03
Ворог збільшив кількість обстрілів позицій Сил оборони
Операція у Курській області вплинула на фронт? Відповідь офіцера ЗСУ
11 серпня, 11:57
На фронті відбулося 71 бойове зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2024 року
12 серпня, 00:18
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку
Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
14 серпня, 11:12
Байден запевнив, що Україна залишиться вільною
Байден у День Незалежності України спрогнозував, чим закінчиться війна
24 серпня, 20:16
Від початку доби відбулося 182 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року
29 серпня, 00:00
Машина швидкої допомоги після удару РФ
Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці
1 вересня, 18:07
Карін Кнайсль отримала нову роботу в Росії
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, отримала нову посаду в Росії
4 вересня, 11:45

Політика

У Росії швидкість набору контрактників зросла ушестеро за рік – росЗМІ
У Росії швидкість набору контрактників зросла ушестеро за рік – росЗМІ
Молдова заборонила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну – ЗМІ
Молдова заборонила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну – ЗМІ
Генасамблея ООН визнала: у них немає змоги примусити РФ дотримуватися міжнародного права
Генасамблея ООН визнала: у них немає змоги примусити РФ дотримуватися міжнародного права
Євросоюз розпочав офіційний діалог з Вірменією про безвізовий режим
Євросоюз розпочав офіційний діалог з Вірменією про безвізовий режим
Євросоюз отримав докази постачання іранських ракет Росії
Євросоюз отримав докази постачання іранських ракет Росії
Прем’єр Румунії пояснив, чому війська не збили російський безпілотник
Прем’єр Румунії пояснив, чому війська не збили російський безпілотник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
13K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
12K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
4833
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки
4180
Доходи українців. НБУ візьметься за масштабну перевірку карткових рахунків
3971
Литва готує національний план масової евакуації населення

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua