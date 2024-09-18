Росія проводить інформаційні кампанії проти України та країн Заходу – ISW

Кремль реалізовує масштабні інформаційні кампанії проти України та Заходу в соціальних мережах для просування власних інтересів

Росія активно використовує соціальні мережі для проведення інформаційних операцій, спрямованих на відносини України та Заходу. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни.

Нещодавні події підтверджують, що Росія активно використовує соціальні мережі для проведення інформаційних операцій, спрямованих на підрив України та Заходу. Це стало очевидним після заборони Meta російського державного ЗМІ Russia Today та пов'язаних з ним організацій, а також введення санкцій Держдепартаментом США проти осіб, пов'язаних з RT.

Витік документів, що описують роботу російського «Агентства соціального проєктування», розкрив масштаби цієї інформаційної війни. SDA займалося поширенням фальшивих документів, підроблених новин та антиукраїнських мемів, спрямованих на дискредитацію українського керівництва та деморалізацію Збройних Сил України. Крім того, воно створювало фальшиві матеріали, що нібито походять від європейських урядових установ та ЗМІ.

«За оцінками ISW, Росія продовжує докладати зусиль для розвитку можливостей використання інформаційних операцій на платформах соціальних мереж, щоб викликати кінетичну активність і втручатися у вибори, а також у заходи з дестабілізації та схеми ухилення від санкцій», – йдеться у звіті.

Ці дії є частиною ширшої стратегії Кремля з використання інформаційних операцій для досягнення своїх політичних цілей.

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