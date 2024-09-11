Міноборони повідомило, скільки Україна за рік знищила військових об'єктів РФ

Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії

Україна впродовж року знищувала пункти управління, аеродроми, кораблі та протиповітряні системи ворога

Силам оборони України протягом останнього року вдалося вразити понад 150 російських військових цілей. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час саміту Кримської платформи.

За словами очільника Міноборони, до цього списку входять як пошкоджені, так і знищені пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО ворога.

Умєров зазначив, що Україна, зокрема, змогла захистити свої законні інтереси у чорноморській акваторії та знищити 24 російські кораблі та підводний човен.

«Далекобійна зброя та наші морські операції у Чорному та Азовському морях показали, що ми досягли значних успіхів у боротьбі з російською агресією. Одним із головних досягнень є створення незалежного від Росії зернового коридору», – додав Умєров.

Нагадаємо, Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування.

Як повідомлялося, частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території. Зокрема, двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії.

До слова, західні посадовці підштовхують Україну до роздумів над «планом Б» у війні з Російською Федерацією. Партнери вимагають, аби Київ сформулював реалістичні цілі у протистоянні з Кремлем.