У Барнаулі спалахнула масштабна пожежа, горить меблева фабрика
На місці працюють 68 спеціалістів та 20 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд
В Алтайському краї пожежники ліквідують спалах в адміністративній будівлі «Барнаульського меблевого комбінату», повідомляє пресслужба МНС Росії.
«Площа пожежі в Барнаулі збільшилася до 6 000 квадратних метрів. Підрозділи МНС Росії перешкоджають переходу вогню на резервуари з паливно-мастильними матеріалами», – ідеться у повідомленні.
🔥Пожежа на території 6 тис. м²: у Барнаулі спалахнула меблева фабрика
За словами очевидців, біля місця займання знаходяться цистерни, ймовірно, з паливом. pic.twitter.com/pyEzjgBtkU
На місці працюють 68 спеціалістів та 20 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд.
Раніше пресслужба МНС Росії повідомила, що загоряння сталося у шестиповерховій будівлі «Барнаульського меблевого комбінату».
За повідомленням надзвичайників, станом на 18:00 годину пожежу вдалося локалізувати. Вогонь продовжують гасити.
Раніше на західних околицях Москви загорівся склад із автозапчастинами.
Нагадаємо, в підмосковному селі Апаринки спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5 000 тис. кв. м. За даними російських ЗМІ, це один з найбільших складів у Росії, що належить великому виробнику матраців.
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