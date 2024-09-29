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У Барнаулі спалахнула масштабна пожежа, горить меблева фабрика

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Барнаулі спалахнула масштабна пожежа, горить меблева фабрика
Божежу в Барнаулі видно за багато кілометрів
фото з відкритих джерел

На місці працюють 68 спеціалістів та 20 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд

В Алтайському краї пожежники ліквідують спалах в адміністративній будівлі «Барнаульського меблевого комбінату», повідомляє пресслужба МНС Росії.

«Площа пожежі в Барнаулі збільшилася до 6 000 квадратних метрів. Підрозділи МНС Росії перешкоджають переходу вогню на резервуари з паливно-мастильними матеріалами», – ідеться у повідомленні.

На місці працюють 68 спеціалістів та 20 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд.

Раніше пресслужба МНС Росії повідомила, що загоряння сталося у шестиповерховій будівлі «Барнаульського меблевого комбінату».

У Барнаулі спалахнула масштабна пожежа, горить меблева фабрика фото 1

За повідомленням надзвичайників, станом на 18:00 годину пожежу вдалося локалізувати. Вогонь продовжують гасити.

Раніше на західних околицях Москви загорівся склад із автозапчастинами. 

Нагадаємо, в підмосковному селі Апаринки спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5 000 тис. кв. м. За даними російських ЗМІ, це один з найбільших складів у Росії, що належить великому виробнику матраців.

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Теги: пожежа трагедія росія

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