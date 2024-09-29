У Барнаулі спалахнула масштабна пожежа, горить меблева фабрика

Божежу в Барнаулі видно за багато кілометрів

На місці працюють 68 спеціалістів та 20 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд

В Алтайському краї пожежники ліквідують спалах в адміністративній будівлі «Барнаульського меблевого комбінату», повідомляє пресслужба МНС Росії.

«Площа пожежі в Барнаулі збільшилася до 6 000 квадратних метрів. Підрозділи МНС Росії перешкоджають переходу вогню на резервуари з паливно-мастильними матеріалами», – ідеться у повідомленні.

🔥Пожежа на території 6 тис. м²: у Барнаулі спалахнула меблева фабрика



За словами очевидців, біля місця займання знаходяться цистерни, ймовірно, з паливом. pic.twitter.com/pyEzjgBtkU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 29, 2024

На місці працюють 68 спеціалістів та 20 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд.

Раніше пресслужба МНС Росії повідомила, що загоряння сталося у шестиповерховій будівлі «Барнаульського меблевого комбінату».

За повідомленням надзвичайників, станом на 18:00 годину пожежу вдалося локалізувати. Вогонь продовжують гасити.

Раніше на західних околицях Москви загорівся склад із автозапчастинами.

Нагадаємо, в підмосковному селі Апаринки спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5 000 тис. кв. м. За даними російських ЗМІ, це один з найбільших складів у Росії, що належить великому виробнику матраців.