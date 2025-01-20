У Санкт-Петербурзі розвідка спалила російський локомотив (відео)

Самохідна машина 3M62У, яку окупанти використовували в логістиці, згоріла дотла

У трамвайному депо «Руч’ї» в Санкт-Петербурзі знищено локомотив 3M62У. Він використовувався у забезпеченні логістики армії РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що вогонь знищив усю систему управління. Водночас локомотив, який транспортував російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає.

✔️на болотах 18 січня 2025 року у трамвайному депо “руч’ї” санкт-пєтєрбурґа знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії.



Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив відновленню не підлягає. pic.twitter.com/fCj6iKLzr6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Нагадаємо, партизани на станції Дмитров та в депо Лобня (Московська область) спалили два локомотиви, які росіяни мали відправити на тимчасово окуповані території України.

Раніше у Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської армії.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг.