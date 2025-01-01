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Росія сповільнила просування на фронті: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія сповільнила просування на фронті: аналіз ISW
За останній тиждень російські сили зазнавали втрат у 1700 осіб на день
фото з відкритих джерел

Російські сили здобули 2 356 кв. км на фронті в обмін на приблизно 125 800 втрат

Російські сили здобули 4 168 кв. км на фронті, що в основному складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тис. втрат у 2024 році. Однак у грудні 2024 року російський наступ сповільнився. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив 30 грудня, що російські війська втратили 427 тис. осіб у 2024 році. Інститут вивчення війни (ISW) за допомогою геолокаційних даних оцінив, що російські сили просунулися на 4 168 кв. км у 2024 році, що свідчить про приблизно 102 втрати на кожен кв. км захопленої території України.

Раніше ISW повідомляв, що російські сили здобули 2 356 кв. км в обмін на приблизно 125 800 втрат під час періоду інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року. РФ здійснила 56,5% своїх територіальних здобутків за 2024 рік саме в цей період.

Однак у грудні 2024 року наступ окупантів сповільнився. ISW за допомогою геолокаційних даних оцінив, що російські сили здобули 593 кв. км або 18,1 кв. км на день у грудні 2024 року. Водночас кількість щоденних втрат серед російських військових залишалася подібною до листопада 2024 року.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив про середньодобові втрати російських сил у 1 585 осіб у грудні 2024 року, що стало четвертим рекордом у щоденному рівні втрат Росії. 

Сирський зазначив 30 грудня, що за останній тиждень (з 23 грудня) російські сили зазнавали втрат у 1 700 осіб на день, що свідчить про ще більший рівень втрат у останні тижні 2024 року, навіть попри сповільнення наступу. Російське військове командування, ймовірно, мирилося з рекордним рівнем втрат у період з вересня по листопад 2024 року, щоб досягти більших територіальних здобутків. Однак залишається незрозумілим, чи буде російське командування готове терпіти такі втрати надалі, якщо темпи просування продовжать знижуватися, особливо у напрямку більш укріплених населених пунктів, таких як Покровськ.

Нагадаємо, що російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

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Теги: росія росіяни втрати фронт війна Україна ЗСУ ISW

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