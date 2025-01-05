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WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році

Надія Карбунар
glavcom.ua
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WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році
Україна почала призов занадто пізно, коли підрозділи вже були серйозно неукомплектовані
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Українські військові критикують уряд за «повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію»

Протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати до війська близько 200 тисяч новобранців. Однак армії все одно не вистачає живої сили. Про це пише Washington Post, посилаючись на підрахунки неназваних українських та західних посадовців.

Водночас видання стверджує, що українські військові критикують уряд за «повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію». За словами військовослужбовців, імена яких журналісти не називають, Україна почала призов занадто пізно, коли підрозділи вже були «серйозно неукомплектовані після місяців без замін».

Вони також стверджують, що стало більше дезертирів, тому що «люди більше не йдуть воювати добровільно, а їх змушують». Крім того, мовляв, втрати українців на оборонних позиціях нібито були більшими, ніж у наступі.

Один анонімний український офіцер також розкритикував те, що Київ «так довго чекав», щоб почати мобілізацію колишніх в’язнів, хоча Росія робила це в перші місяці війни.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов’язані громадяни отримують повістки. Останнє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося наприкінці жовтня, і вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

Із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін.

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Теги: росія військові мобілізація Україна втрати Місяць

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